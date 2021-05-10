Ankara metro çalışma saatleri - Ankara'da metrolar çalışıyor mu? Ankara metrosu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer saat kaçta?

Ankara'da metrolar çalışıyor mu bugün? Ankara metro çalışma saatleri başkentte ikamet eden vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Özellikle sabah erken saatlerde işe giden kişiler Ankara metrosunun açılma ve kapanma zamanlarını merak ediyor. Peki, Sokağa çıkma yasağında metrolar açık mı?

Ankara metrosu pandemi kısıtlamalarından sonra saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer saat kaçta?

Büyükşehirlerde kullanılan metrolar vatandaşlar için ulaşım açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ankara metrosu da haftanın her günü vatandaşların hizmetinde. Peki, Ankara metrosu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer saat kaçta? İşte Ankara metro çalışma saatleri...

Ankara Metrosu Çalışma Saatleri

Gün içerisinde milyonlarca insanın tercih ettiği ve trafik sorununu ortadan kaldıran metrolar pandemiden önce haftanın her günü çalışırken, yayınlanan yeni genelgeye göre, Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Pazartesi günleri saat 06.00'ya kadar Raylı Sistem İşletmeleri çalışmamaktadır.Pandemi kısıtlamalarıyla birlikte, sabah saat 06:00'da başlayan Ankara Metrosu, hizmete ara vermeden gece saat 19:30'a kadar çalışmaya başlamıştır.

Ankara Metrosu Saatleri

Ankara metrosu saat 06:00 ile 19:30 arasında vatandaşların ulaşımını sağlamaktadır. Ayrıca güncel otobüs hareket saatleri ile güzergâhlara EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve www.ego.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir.

Ankara Metrosu Durakları

Ankara metrosu olarak bilinen Ankara Metrosu, A1 metro hattı üzerinden vatandaşlara hizmet vermektedir. A1 metro hattı Dikimevi ile AŞTİ arasında hizmet vermektedir. Bu hat üzerinde;

Kurtuluş

Kolej.

Kızılay.

Demirtepe.

Maltepe.

Tandoğan.

Beşevler gibi duraklar yer almaktadır.

Koru Metrosu Saatleri ve Durakları

Koru metrosu da Ankara Metrosu gibi sabah 06:00 ile gece 19:30'a kadar vatandaşların ulaşımını sağlar. Koru metro durakları ise Kızılay durağından başlayarak, Milli Kütüphane, Söğütözü, Tarım Bakanlığı, Beytepe ve Koru durağına kadar ulaşımı sağlar.