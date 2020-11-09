Ankara mesai saatlerinde değişiklik nasıl oldu? Ankara mesai saatleri düzenlemesi

Ankara Valiliği yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı. Peki, Ankara'da koronavirüs tedbirleri neler? Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Koronavirüs nedeniyle Ankara'da kimler izinli sayılıyor?

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara I·l Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip S¸ahin bas¸kanlıgˆında olagˆanu¨stu¨ toplanarak gu¨ndemindeki konuları go¨ru¨s¸tüğü, bazı kararlar aldığı belirtildi.

Ankara'da koronavirüs salgın önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında "Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi" ifadesi kullanıldı.

ANKARA'DA KİMLER İZİNLİ SAYILIYOR?

Ankara'da daha önce sağlık ve güvenlik personeli hariç, 30.08.2020 tarihinden itibaren hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmaları uygun görülmüştü.

ANKARA MESAİ SAATLERİ DÜZENLEMESİ NEDİR?

Ankara'da koronavirüs nedeniyle mesai saatleri düzenlemesine gidildi. 11.09.2020 tarihinde ilde kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişikliklere gidilmiş olup kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde belirlenmişti.