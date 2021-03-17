Ankara merkezli tefecilik operasyonunda Kırıkkale'de 3 kişi yakalandı

Ankara merkezli tefecilik operasyonunda, Kırıkkale'de de 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli tefecilik operasyonunda, Kırıkkale'de de 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere yönelik operasyonda A.K, M.K. ve G.K. yakalandı.

Adreslerde, 3 senet, çok sayıda alacak verecek bilgilerinin bulunduğu doküman, şüphelilere ait dijital materyaller, tabanca, 2 şarjör, tabanca fişeği, 6 dolu av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen