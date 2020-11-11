Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı
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Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı

11.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:13
Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Ankara merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve şiddetle baskı kurarak zorla senet imzalattıkları, tefecilik yaptıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri ve değişik suç gruplarına çevre illerden para karşılığı silah temin ettikleri belirlenen bir grubu takibe aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabaha karşı Ankara'da 11, İstanbul'da 3 ve Bolu'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde, 12 tabanca, bu silahlara ait 12 şarjör ve çok sayıda değişik çap ve markada mühimmat ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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