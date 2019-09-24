Ankara merkezli sınav operasyonu

24.09.2019 11:54

FETÖ/PDY tarafından, 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında Ağrı emniyetince 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında meslekten ihraç edilmiş 6 komiser yardımcısının yakalanmasına yönelik Ağrı, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun ve Erzurum'da operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 6 komiser yardımcısı gözaltına alındı.



İl dışında yakalanan şüphelilerin kente getirilecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA