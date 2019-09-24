Ankara merkezli sınav operasyonu

Ankara merkezli sınav operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, Mersin'de sınava girdikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

24.09.2019 10:44
Ankara merkezli sınav operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, Mersin'de sınava girdikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, sınava Mersin'de girdikleri belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, Mersin, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Konya'da düzenlediği operasyonlarda 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin ise arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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