Ankara merkezli "sanal kumarhane" operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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Ankara merkezli "sanal kumarhane" operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Ankara merkezli 'sanal kumarhane' operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen "sanal kumarhane" operasyonunda, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynattıkları ileri sürülen 15 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

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Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen "sanal kumarhane" operasyonunda, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynattıkları ileri sürülen 15 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara merkezli İstanbul ve İzmir'de, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynatan 15 kişi tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince zanlılara yönelik 16 ayrı adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Ankara'da 10, İstanbul ve İzmir'de birer olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 13 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 9 SIM kart, 3 hafıza kartı, 3 CD, masaüstü bilgisayar, harici hard disk, biri USB bellek olmak üzere 37 dijital materyal, kurusıkı tabanca, 13 ses fişeği, yarı otomatik av tüfeği, 10 fişek ve bıçak ele geçirildi.

Diğer 3 şüpheliyi yakalamaya yönelk çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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