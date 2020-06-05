Ankara merkezli "oto yedek parça" dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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Ankara merkezli "oto yedek parça" dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, oto yedek parça satışı için kurdukları internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

05.06.2020 04:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 04:54

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, oto yedek parça satışı için kurdukları internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitesi ve telefon aracılığıyla yedek parça satışı yaptıkları bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, daha önce oto tamirciliği ve oto yedek parça satışı alanlarında çalışan 5 zanlının, 120 kişiyi satın aldıkları oto yedek parça malzemelerini göndermeyerek yaklaşık 205 bin lira dolandırdıklarını belirledi.

Çalışma kapsamında 3 aylık teknik takibe alınan şüphelilerin yakalanması için Ankara, Antalya ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 4'ü ikametlerinde, biri ise yol kontrol noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara merkezli 'oto yedek parça' dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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