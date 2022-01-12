Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 7 gözaltı kararı - Haberler
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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 7 gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 7 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, 2005 ve 2013 yıllarında sınav sorularını alarak, polis ve komiser yardımcısı olanlar ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 7 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, 2005 ve 2013 yıllarında sınav sorularını alarak, polis ve komiser yardımcısı olanlar ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 7 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen, 2005 yılı Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Sınavı ile 2013 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara ulaşıp, örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak, polis ve komiser yardımcısı olanlar ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlattı.


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