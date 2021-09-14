Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Afyonkarahisar'da 4 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Afyonkarahisar'da 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Afyonkarahisar'da 4 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda Afyonkarahisar'da 3'ü eski öğretmen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda Afyonkarahisar'da 3'ü eski öğretmen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sayıda kentte FETÖ'nün sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar Afyonkarahisar'da da yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda A.E., A.İ. ve C.Ö., isimli eski ihraç öğretmenler ile bir başka davadan dolayı cezaevinde olduğu tespit edilen A.E. gözaltına alındı. İhraç öğretmenlerin evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındığı belirtilirken, yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tartıştıkları adamı bıçaklayıp sopayla dövdüler! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Tartıştıkları adamı bıçaklayıp sopayla dövdüler! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

 Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu

Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu

 Kazada ölen Buğra'nın 5 ay önce de ağabeyi trafik kazasında yaşamını yitirmiş

Kazada ölen Buğra'nın 5 ay önce de ağabeyi trafik kazasında yaşamını yitirmiş
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Fahrettin Koca Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Beren Saat Yıldız Tilbe
Spor Marcao Alper Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Afyonkarahisar'da 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:37:23. #1.12#