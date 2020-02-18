Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 467 gözaltı kararı
Ankara merkezli 67 ilde, 2009 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına yönelik FETÖ şüphelisi 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
18.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:54
Ankara merkezli 67 ilde, 2009 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına yönelik FETÖ şüphelisi 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 67 ilde, 2009 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturması çerçevesinde FETÖ şüphelisi 467 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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