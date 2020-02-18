Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 467 gözaltı kararı
Haberler » 3. Sayfa » Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 467 gözaltı kararı - Haberler

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 467 gözaltı kararı

Ankara merkezli 67 ilde, 2009 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına yönelik FETÖ şüphelisi 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

18.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:54
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 467 gözaltı kararı

merkezli 67 ilde, 2009 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına yönelik FETÖ şüphelisi 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara merkezli 67 ilde, 2009 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturması çerçevesinde FETÖ şüphelisi 467 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler