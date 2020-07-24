Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik meslekten uzaklaştırılan emniyet mensubu kişilere operasyon düzenledi.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
24.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:45

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik meslekten uzaklaştırılan emniyet mensubu kişilere operasyon düzenledi. 21 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda 18 zanlı göz altına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince düzenlenen operasyonda 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde garson isimli gizli tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü olarak bilinen örgüte himmet adı altında finansal destek sağlayan ve örgütün düzenlediği toplantılara katılarak örgütün tepe noktası ile irtibatta bulunduğu tespit edilen eski emniyet mensubu kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı çıkarttı. Bu kapsamda Ankara merkezli 5 ilde toplam 21 kişiye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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