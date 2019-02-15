Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kayseri'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

FETÖ soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan ve KHK ile ihraç edilen polis memuru A.K, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bolu'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan A.K tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Kaynak: AA