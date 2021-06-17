Ankara merkezli eşya kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
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Ankara merkezli eşya kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli eşya kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eşya kaçakçılığına yönelik Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 adet cep telefonu, 570 adet bluetooth kulaklık, bin 520 adet cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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