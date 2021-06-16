Başkentte sigara, tütün ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı
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Başkentte sigara, tütün ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte sigara, tütün ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Başkentte polis ekipleri, sigara ve tütün ile elektronik eşya kaçakçılığını önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlarda 16 zanlıyı yakaladı.

Başkentte polis ekipleri, sigara ve tütün ile elektronik eşya kaçakçılığını önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlarda 16 zanlıyı yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 7 milyon 927 bin 600 mükerrer bandrollü boş makaron, 181 bin 331 doldurulmuş sigara, 4 ton 579 kilogram kıyılmış tütün, 332 TAPDK bandrolü ve 86 bin 500 adet tütün mamulleri ele geçirildi.

Ekiplerce yakalanan 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Elektronik eşya kaçakçılarına izin verilmedi

Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince elektronik eşya kaçakçılığına yönelik Ankara merkezli 2 ilde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 cep telefonu, 570 bluetooth kulaklık, 1520 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Başkentte sigara, tütün ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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