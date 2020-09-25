Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu: 82 gözaltı kararı (3)

HDP'Lİ İSİMLER DE VARAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kobani olaylarında sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilenler...