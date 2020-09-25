Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu: 82 gözaltı kararı (3)
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Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu: 82 gözaltı kararı (3)

25.09.2020 08:43 | Son Güncelleme: 25.09.2020 08:47
Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu: 82 gözaltı kararı (3)

HDP'Lİ İSİMLER DE VARAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kobani olaylarında sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilenler...

HDP'Lİ İSİMLER DE VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kobani olaylarında sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li isimler de yer aldı. Gözaltı kararı verilen 82 kişi arasında HDP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Alp Altınörs, Ali Ürküt, Altan Tan, Gülfer Kaya, eski milletvekilleri Nazmi Gör, Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Beyza Üstün, Ayhan Bilgen de bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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