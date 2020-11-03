Ankara merkezli 7 ilde 'Kobani eylemleri' operasyonu: 3 gözaltı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIKobani olayları soruşturması kapsamında aralarında eski HDP Milletvekili İbrahim Binici'nin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kobani olayları soruşturması kapsamında aralarında eski HDP Milletvekili İbrahim Binici'nin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan Kobani soruşturmasının 2'nci dalgasında soruşturma kapsamında alınan eski HDP Milletvekili İbrahim Binici, Ayşe Yağcı ve Mesut Bağcık, Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. 3 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı