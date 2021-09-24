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Son dakika haberi | Ankara merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Ankara merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 23 şahsa yönelik Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 23 şahsa yönelik Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyette gösteren 23 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla tespit edilen şahıslardan 20'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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