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Ankara merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyelerine operasyon: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyelerine operasyon: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 13 şahsa yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 13 şahsa yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, "Sohbet İmamlığı, Abilik, Ablalık" yapan, Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen çok sayıda mahrem imam ve örgütün tepe yöneticileri ile irtibatı olduğu tespit edilen aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 13 şahsa yönelik Ankara merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 7 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam etmekte olduğu öğrenildi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

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