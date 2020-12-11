Ankara merkezli 5 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 31 gözaltı
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Ankara merkezli 5 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 31 gözaltı

11.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:19
Ankara merkezli 5 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 31 gözaltı

ANKARA merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 31 kişi, gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 31 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 5 milyon liranın, bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit para olduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu yasa dışı bahis oynatan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan 40 kişilik suç örgütünün izine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Ankara merkezli İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 31'i yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümanlara el koyuldu.

ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK NAKİT PARA Örgüt lideri S.B.K. ile örgüt üyesi S.T. ve H.E., kullandıkları lüks otomobilde, yasa dışı bahisten kazandıkları tespit edilen 3 valiz dolusu 5 milyon lira, değerli maden ve kıymetli evrak ile yakalandı. Öte yandan ele geçirilen paranın, bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit para olduğu belirtildi.DEĞERLİ MADENLERE YATIRIM YAPMIŞ Örgütün, yasa dışı bahis paralarını üçüncü şahıslardan kiraladıkları 29 kişiye ait 116 banka hesaplarında topladığı, başka kişilerin üzerlerine şirketler kurdurarak, para naklini bu şirketlerden ticari amaçla kazanılmış gelirler gibi gösterdikleri ve bu paraları yine farklı kişilere ait hesaplara nakledip, paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.Ayrıca örgüt lideri S.B.K.'nin İstanbul'da bulunan örgütün hücre evlerini kasa olarak kullandığı, paranın belirli bir kısmıyla değerli madenlere yatırım yaptığı saptandı.

 


Ankara merkezli 5 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 31 gözaltı
Ankara merkezli 5 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 31 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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