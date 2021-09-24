Ankara merkezli 5 ilde 'sanal' dolandırıcılık operasyonu: 33 gözaltı

ANKARA (DHA) - ANKARA merkezli 5 ilde, sahte kupon ve banka dekontlarıyla vatandaşları dolandıran sanal dolandırıcılık çetesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çetenin 37 üyesinden 33'ü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül Salı günü Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara merkezli Şanlıurfa, Eskişehir, İzmir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde sosyal medya dolandırıcılığı çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin üyesi olduğu tespit edilen 37 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Planlı operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, banka kartı ile birlikte 21 bin 390 TL nakit paraya el konuldu.

Öte yandan, aynı çeteye yönelik daha önce üç operasyon daha düzenlendi. Birinci operasyonda 27 şüpheliden 21'i, ikinci operasyonda 24 şüpheliden 21'i, üçüncü operasyonda ise 31 şüpheliden 21'i olmak üzere toplam 63 şüpheli tutuklandı.