Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı - Haberler
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Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 30 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

ANKARA - Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 30 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunan 30 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonla 27 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri

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