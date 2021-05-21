Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 29 kişi adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 29 kişi adliyede

Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 29 kişi adliyede
Demirören Haber Ajansı / Metin Özdemir - Haberler | Güncel

ANKARA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi.

ANKARA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 aylık çalışma sonucu, Ankara merkezli Bursa, Eskişehir ve Kırşehir'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 192,77 gram bonzai ve eroin, 56 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Özdemir

FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanması soruşturmasında 60 gözaltı kararı
FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanması soruşturmasında 60 gözaltı kararı
Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika haberleri | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Son dakika haberleri | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Engin Akyürek Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 29 kişi adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 13:02:44. #1.13#

title