Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
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Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Metin ÖZDEMİR - Haberler | Güncel

ANKARA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA  merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 aylık çalışma sonucu, Ankara merkezli Bursa, Eskişehir ve Kırşehir illerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik köpeği 'Bena' ve 'Avcı' ile yapılan aramada, 192,77 gram bonzai ve eroin, 56 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin ÖZDEMİR

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