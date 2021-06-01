Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen sahte bahis operasyonunda 18 kişi tutuklandı
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Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen sahte bahis operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen sahte bahis operasyonunda 18 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sosyal medya üzerinden ağına düşürdükleri kişilere para karşılığında hazırladıkları yüksek meblağlı sahte kuponları satan ve kuponun tuttuğu bahanesiyle işlem ücreti isteyip, vermeyenleri de haciz ve tazminat davası açmakla tehdit ettiği belirlenen 26 şüpheliden 18'i Ankara merkezli 4...

Sosyal medya üzerinden ağına düşürdükleri kişilere para karşılığında hazırladıkları yüksek meblağlı sahte kuponları satan ve kuponun tuttuğu bahanesiyle işlem ücreti isteyip, vermeyenleri de haciz ve tazminat davası açmakla tehdit ettiği belirlenen 26 şüpheliden 18'i Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tuzağına düşürdükleri kişilere para karşılığında yüksek meblağlı sahte kuponları satan, ardından da kuponun tuttu bahanesiyle sahte dekontlar hazırlayıp, işlem ücreti isteyen, parayı vermeyen kişilere de yine sahte olarak hazırlanan avukat kimliği göndererek haciz ve tazminat davası açmak üzere hazırladığı sahte dilekçe gönderen suç çetesi üyesi 26 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli Antalya, İzmir, Tekirdağ illerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, banka kartları ve banka dekontları ele geçirildi. Şüpheli şahısların kullanmış oldukları hesap hareketlerinde yapılan incelemede ise 1 yıl içerisinde 25 Milyon Türk lirası para hareketinin olduğu tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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