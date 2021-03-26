Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı

ANKARA'da, 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdığı erkekleri gasp eden çete çökertildi.

Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı

ANKARA'da, 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdığı erkekleri gasp eden çete çökertildi. Ankara merkezli 3 ilde yaklaşık 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların cinsel ilişkiye girme vaadiyle tuzağa düşürdüğü erkekleri tehdit ederek gasp eden çeteyi takibe aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çete üyeleri, 6 ay boyunca takip edildi. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu çete üyelerinin kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınları erkekleri tuzağa düşürmek için kullandığı belirlendi. Kadınların, özellikle sosyal medyada tanıştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde buluştuğu, daha sonra aynı adrese gelen çete üyelerinin tuzağa düşen erkekleri silah zoru ile tehdit edip, darbederek paralarını gasp ettiği tespit edildi. Nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığı saptandı.

115 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIPolisin yaptığı araştırmalar sonunda kimlik ve adresleri belirlenen 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 300 polisin katılımı ile Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında 'yarasa kız' adı verilen kadınların da bulunduğu 115 kişi gözaltına alındı. Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Iğdır ve Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler de Ankara'ya gönderildi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda kesici delici alet ile cep telefonları ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Muslera Erol Bulut Caner Erkin Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:43:17. #1.15#
title