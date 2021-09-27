Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

ANKARA merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yurt dışından çiçek kolileri ve muz konteynerinde getirilen toplam 71 kilo 634 gram kokainin sevkiyatı ile bağlantılı 1'i kadın 6 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - ANKARA merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yurt dışından çiçek kolileri ve muz konteynerinde getirilen toplam 71 kilo 634 gram kokainin sevkiyatı ile bağlantılı 1'i kadın 6 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı. Biri yatak odasına özel yaptırdığı asansörle otoparka inip kaçarken yakalanan şüpheliler, Ankara'ya getirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynerine gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara Emniyetine bağlı Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ekiplerince 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere önceki gün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A., Galip Ç. ve Levent G. yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan Levent T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İstanbul ve Sakarya'da gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin buradaki ifade işlemleri devam ediyor.

YATAK ODASINA ASANSÖR

Öte yandan operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Buna göre, yaklaşık 15 milyon değerindeki lüks evine baskın yapılan şüpheli Atilla A., polisten kaçmaya çalıştı. Atilla A., polislerin binaya girdiğini görünce, yatak odasına özel yaptırdığı asansör ile ayakkabılarını giymeden otoparka inerek kaçmaya çalışırken polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında ise şüphelinin üzerinde 30 bin dolar ile 50 bin TL para ele geçirildiği öğrenildi.

BABASI UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Operasyon kapsamında Sakarya'daki lüks villasında yakalanan Nurten A.'ya ilişkin de farklı detaylar dikkat çekti. Şüphelinin babası Selahattin A.'nin da 1990'lı yıllarda düzenlenen büyük bir operasyonda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındığı ve cezaevine girdiği öğrenildi. O dönemde Selahattin A.'nın uyuşturucu ticaretinden yaptığı milyonlarca liralık servetine ise el konulduğu belirtildi. Babasının yolundan ilerleyen Nurten A.'nın eşinin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu saptandı.


Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri
Boşanmak isteyen eşini parti adı kullanarak tehdit etti: Hakimi, savcıyı ayarlarım

Boşanmak isteyen eşini parti adı kullanarak tehdit etti: Hakimi, savcıyı ayarlarım

 Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı

Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı

 İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Tunç Soyer Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Mario Balotelli Salih Uçan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 19:12:00. #1.17#