Ankara merkezli 3 ilde tefeci operasyonu: 30 gözaltı

Mekan işletmeciliği görünümü altında tefecilik yaparak çevredeki esnafları silah, tehdit ve zor kullanarak korkutup paralarını alan organize suç çetesine yönelik Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Mekan işletmeciliği görünümü altında tefecilik yaparak çevredeki esnafları silah, tehdit ve zor kullanarak korkutup paralarını alan organize suç çetesine yönelik Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde emlakçılık, oto galericilik ve kafe adı altında faaliyet yürütüp, bölgedeki esnafların üzerinde baskı kurarak zorla haraç toplayan bir suç çetesini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli Düzce ve İstanbul illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla aralarında örgütün üst düzey yöneticileri U.T. ve N.T.'nin de olduğu 30 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların esnafı korkutarak sindirdiği, zorla haraç topladığı, karşı çıkanların iş yerlerini silahla kurşunlatarak kasten yaralama suçu işlediği, tefe adı altında yüksek faizli para verip ödemeyenlerin evlerini, iş yerlerini ve araçlarını zorla aldıkları tespit edildi. Toplam 47 adrese düzenlenen operasyonlarda 14 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 335 adet farklı çaplarda fişek, 80 adet dolu av tüfeği fişeği, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda silah parçası, uyuşturucu maddeler, mağdur vatandaşlara ait çok sayıda çek ve senet ile şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı