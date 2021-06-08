Ankara merkezli 3 ilde suç örgütü soruşturmasında 15 gözaltı kararı
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Ankara merkezli 3 ilde suç örgütü soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Ankara merkezli 3 ilde suç örgütü soruşturmasında 15 gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, birçok suç kaydı olan ve suç örgütü kurduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, birçok suç kaydı olan ve suç örgütü kurduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara merkezli yürütülen soruşturmada İstanbul ve Düzce illerinde bulunan şüpheliler üzerine bu illerdeki savcılıklara talimat yazısı gönderildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma ve yardım etme', 'silah ve uyuşturucu ticareti', 'tefecilik', 'nitelikli yağma' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme' suçlarından 15 şüphelinin yakalanmasına ve suç delillerinin ele geçirilmesi için eş zamanlı arama kararı alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışmaların devam edildiği soruşturmada, operasyon sonrası elde edilecek delillerin ve dosya kapsamına göre diğer şüphelilerin de gözaltı durumlarının değerlendirileceği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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