Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
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Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 kişiden 17'si Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 kişiden 17'si Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunan 20 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla belirlenen şüphelilerden 17'sini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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