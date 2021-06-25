Son dakika haberi! Ankara merkezli 3 ilde FETÖ'den 6 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Ankara merkezli 3 ilde FETÖ'den 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Ankara merkezli 3 ilde FETÖ'den 6 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imam ve tepe yöneticileriyle irtibatı bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 6'sı, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imam ve tepe yöneticileriyle irtibatı bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 6'sı, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapılanmasında yer alıp örgütün imam ve tepe yöneticileriyle irtibatlı olan 10 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelilerden 6'sını yakalayarak gözaltına aldı. Firari 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, 2'sinin yurt dışına kaçtığı belirtildi.

Yakalanan şüphelilerin örgüt üyelerine eşleri ile birlikte sohbet imamlığı yaptığı ve örgüt içi gizli haberleşme programı olan "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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