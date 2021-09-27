Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta gelen 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynırına gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul ve Ankara emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılardan 6'sı yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında firari olan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.