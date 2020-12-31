Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı
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Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı

31.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:14
Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı

ANKARA merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve birbirleriyle örgütsel irtibatları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve birbirleriyle örgütsel irtibatları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatları tespit edilen 15 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama, el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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