Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı (2)
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Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı (2)

31.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:45
Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı (2)

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAnkara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda Ankara'da 9, Bursa'da 3 ve Yozgat'ta 1 kişi gözaltına alındı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda Ankara'da 9, Bursa'da 3 ve Yozgat'ta 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 65 av tüfeği fişeği ve 650 adet 9 mm mermi ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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