Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı (2)

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda Ankara'da 9, Bursa'da 3 ve Yozgat'ta 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 65 av tüfeği fişeği ve 650 adet 9 mm mermi ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı