Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı (2)
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Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı (2)

22.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:55
Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı (2)

YAKALANDILARDEAŞ adına 2018 yılında yabancı uyruklu bir kişinin öldürülmesi olayına karışan ve haklarında gözaltı kararı verilen 10 örgüt üyesi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

YAKALANDILAR

DEAŞ adına 2018 yılında yabancı uyruklu bir kişinin öldürülmesi olayına karışan ve haklarında gözaltı kararı verilen 10 örgüt üyesi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüphelilerin Ankara merkezli 3 ilde belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gece vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 22 Ocak 2021 günü 2018 yılında meydana gelen bir cinayeti örgüt adına gerçekleştirdikleri ve örgüt mensubu ailelere 'kefele' adı altında para yardımı yaptıkları tespit edilen DAEŞ terör örgütüne üye 10 şüpheli, ilimiz merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri ve döküman ele geçirilmiştir" denildi.

Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı (2)
Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı (2)
Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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