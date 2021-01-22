Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı

22.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:29
Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı

IRAK ve Suriye'de silahlı faaliyet gösteren ve yabancı uyruklu bir kişinin terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

IRAK ve Suriye'de silahlı faaliyet gösteren ve yabancı uyruklu bir kişinin terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ta DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterirken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına, 'Kefele' adı altında para dağıtımı yapan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik çalışma yapıldığı bildirildi. Gelen ihbar ve alınan gizli tanık ifadesi sonrası yabancı uyruklu bir kişinin DEAŞ mensupları tarafından öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen tümü yabancı ülke vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Ozan Doğulu Hande Erçel Demet Şener Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 09:29:34. #1.15#
title