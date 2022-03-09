ANTALYA (DHA) - Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı

ANKARA ve çeşitli illerde 9 kuyumcu esnafını 'takoz' olarak tabir edilen sahte külçe altınlarla yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmayla Ankara, Antalya, Konya, Uşak ve Batman'da 9 kuyumcu esnafının 'takoz' olarak tabir edilen sahte külçe altınlarla 5 milyon lira dolandırıldığını tespit etti. Ekipler, 7 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından şüphelilere yönelik Ankara, Antalya ve Kayseri'de operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada yapılan araştırmada, şüphelilerin güven kazanmak için halkın yoğun olarak bulunduğu merkezi yerlerde iş yeri kiraladığı ve kuyumcu dükkanına çeşitli ürünler almak istediklerini belirterek, bölgede bulunan kuyumcu esnafıyla tanıştıkları ve güven kazandıktan sonra 700 bin lira değerinde altın alıp 'takoz' olarak tabir edilen sahte külçe altın ile ödeme yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca kiraladıkları dükkanların kirasını ödemeden kaçtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. Daha önce kuyumculuk sektöründe çalıştığı ve detaylı mesleki bilgilere sahip olduğu öğrenilen çete üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, dolandırıcılık eylemlerini 'vurgun' olarak kodladıkları belirlendi.