Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 40 gözaltı kararı
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Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 40 gözaltı kararı

Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 40 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturmada, 33'ü eski askeri öğrenci olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturmada, 33'ü eski askeri öğrenci olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 33 eski askeri öğrencinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Diğer soruşturmada ise Ankara'da yine aynı yöntemlere 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları belirlenen, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen, 5 eski askeri personel ile 2 'sivil imam' hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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