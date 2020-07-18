Ankara merkezli 17 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı
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Ankara merkezli 17 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı

ANKARA merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında organizatörlerin de bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 17 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı
18.07.2020 07:30 | Son Güncelleme: 18.07.2020 07:34

ANKARA merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında organizatörlerin de bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt hesaplarında yapılan incelemede yıllık yaklaşık 96 milyon TL haksız kazanç elde edildiği saptandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan bahis çetesine yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesi, savcılık tarafından 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler, Ankara'nın da aralarında olduğu 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, organizatör olduğu tespit edilen 9 kişi ile toplam 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda suça konu dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Ayrıca örgüt hesaplarında yapılan incelemede yıllık yaklaşık 96 milyon TL haksız kazanç elde edildiği saptandı.

PARALARI KKTC'DEKİ HESAPLARA AKTARMIŞLARSoruşturmanın devamında, örgütün para transferlerinde kullandığı elektronik para hesaplarının tamamının, üçüncü kişilerin isim ve vatandaşlık numaraları kullanılarak açıldığı tespit edildi. Adına hesap açılan pek çok kişinin de bu durumdan haberi olmadığı anlaşıldı. Hesapların İzmir ve Mersin'de faaliyet gösteren paravan bir şirket tarafından yönetildiği, yasa dışı bahisten kazanılan paralarının 'Bitcoin' hesabına dönüştürülerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.YILLIK 96 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇEle geçirilen dijital materyal ve dokümanları inceleyen polis, örgütün yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği ve paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığı paranın yıllık yaklaşık 96 milyon TL olduğunu belirledi. Örgütün üst düzey yapılanmasında yer alan kişilerin, değeri 5 milyon TL tutarındaki Türkiye'deki mal varlıklarına el konulması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 52 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü: Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar Şüphelilerin emniyetten çıkarılması 

Genel detay 

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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