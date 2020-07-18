Ankara merkezli 17 ilde "milyonluk" yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı
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Ankara merkezli 17 ilde "milyonluk" yasa dışı bahis operasyonu: 52 gözaltı

Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 52 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 17 ilde
18.07.2020 07:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 07:32

Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 52 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden 52'si yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suça konu dijital materyaller ile dokümanlara el konuldu.

Öte yandan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yasa dışı kazanılan parayı Bitcoin satın alarak Kıbrıs'a kaçırdıkları tespit edildi

Suç örgütü üyelerince para transferlerinde kullanılan elektronik para hesaplarının tamamının üçüncü kişilere ait sahte hesaplar olduğu, söz konusu hesapların bir kısmının açıldığından sahiplerinin haberdar olmadığı ve hesapların İzmir ile Mersin'de faaliyet gösteren paravan şirketler tarafından yönetildiği belirlendi.

Sahte hesaplar üzerinden toplanan yasa dışı bahisten kazanılan paraların, Bitcoin hesabına dönüştürülerek Kıbrıs bağlantılı banka hesaplarına aktarıldığı ve şebeke üyelerinin tespit edilen hesaplarında yapılan incelemede yıllık kazançlarının yaklaşık 96 milyon lira olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan organizatör olduğu tespit edilen 9 şüphelinin Ankara'ya getirilerek soruşturmanın derinleştirildiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında söz konusu şüphelilerin yaklaşık 5 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği ve devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen yeni şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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