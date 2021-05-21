Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı ANKARA - Terör örgütü FETÖ/PDY'nin adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde bağlantısı olduğu tespit edilen 60 şüpheliden 30'u Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon...

Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - Terör örgütü FETÖ/PDY'nin adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde bağlantısı olduğu tespit edilen 60 şüpheliden 30'u Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde operasyonel GSM hattı kullanarak örgütte faaliyeti ve irtibatı bulunan 60 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla belirlenen şüphelilerden 30'u yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanması soruşturmasında 60 gözaltı kararı
FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanması soruşturmasında 60 gözaltı kararı
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Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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