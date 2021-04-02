Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | 3. Sayfa

Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 34 şahıstan 28'i Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen...

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı

Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 34 şahıstan 28'i Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın mahrem yapılanması içerisinde faaliyette olan 34 kişiyi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla tespit edilen 34 şüpheliden 28'ini yakalayarak gözaltına aldı. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Özge Özder İbrahim Çelikkol
Spor Can Bartu Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 22:40:52. #1.14#
title