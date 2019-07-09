ANKARA ? Meclis'te MHP ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1)

TBMM'de MHP ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin, CHP'li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine çıktığı bildirildi. Gerginlik sırasında bazı MHP'li milletvekilleri CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.

Kaynak: DHA