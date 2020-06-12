ANKARA Maskede deri enfeksiyonuna karşı aparatlı önlem
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ANKARA Maskede deri enfeksiyonuna karşı aparatlı önlem

Maskede deri enfeksiyonuna karşı aparatlı önlemKORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzun süre maske takmanın, kulak arkasında deri enfeksiyonuna yol açtığı ortaya çıkarken, sağlık çalışanları, bu duruma aparatla önlem aldı.

12.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:35

Maskede deri enfeksiyonuna karşı aparatlı önlem

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzun süre maske takmanın, kulak arkasında deri enfeksiyonuna yol açtığı ortaya çıkarken, sağlık çalışanları, bu duruma aparatla önlem aldı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Canset Aydın, "Maske ipinin sürekli kulak arkasındaki deriye baskı yapması sonucu kızarıklık, su toplama ve daha da ileri aşamada deri enfeksiyonu oluşabilir" dedi.

Koronavirüs ile mücadele ederek salgının yayılması için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları, uzun süre maske takmak zorunda kalıyor. Uzun süre maske takmanın, kulak arkasında deride enfeksiyona yol açtığı belirtildi. Özellikle sağlık çalışanları, enfeksiyona karşı aparat kullanıyor. Bazı sağlık çalışanları, maskenin iplerini başlarının arkasına koydukları aparata takarak, önlem aldı. Ankara Medicana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Canset Aydın, hastalıktan korunmak için maskenin önemine dikkat çekerek, özellikle ön kısmına dokunulmaması gerektiğini belirtti. Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte terlemelerin de yaşandığını kaydeden Opr. Dr. Duman, "Havalar artık ısınmaya başladı. Terleyince maskenin ipinin kulak arkasına teması orada ciltte kızarıklıklara neden olabilir. Bu durumun devam etmesi halinde su toplamaları ile cilt enfeksiyonlarına sebep olacaktır. Mümkün olduğunca maskenin ip kısmının kulak arkasına çok baskı uygulamamasını istiyoruz" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının devamlı maske kullanmasıyla birlikte maskenin iplerini başka bir aparata takarak, ipin kulak arkasına değdirmemesini sağladıklarını belirten Opr. Dr. Duman, şunları kaydetti:

"Maske ipinin sürekli kulak arkasındaki deriye baskı yapması halinde havaların da ısınmasıyla birlikte oradaki deride kızarıklık, su toplama ve daha da ileri aşamada deri enfeksiyonuna dönebilir, bakteriyel enfeksiyonlara sebep olur. Maskeyi uzun süre kullananlar mümkün olduğunca deriyi korumak amaçlı maske iplerini başın arka kısmında durabilecek aparat ile yöntemler yapmalı. Kişi de enfeksiyonun başlaması halinde doktora başvurmalıdır. Bu durum alerjik bünyelerde sıkıntı yaratabiliyor."

ANKARA Maskede deri enfeksiyonuna karşı aparatlı önlem

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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