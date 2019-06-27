Ankara, Manisa, Kocaeli, Van ve Bartın'a müftü atamaları
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 5 ile yeni müftü atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 5 ile yeni müftü atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara İl Müftülüğüne, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Bartın İl Müftülüğüne Abdülcelil Çakar, Kocaeli İl Müftülüğüne, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa İl Müftülüğüne, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Van İl Müftülüğüne ise Ömer Keskin getirildi.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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