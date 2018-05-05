Ankara'da Dehşet Anları! Sel Caddeleri Nehre Çevirdi, Arabalar Sürüklendi

Ankara'da Dehşet Anları! Sel Caddeleri Nehre Çevirdi, Arabalar Sürüklendi

Ankara Mamak'ta yaşanan sağanak yağışın ardından sel felaketi yaşandı. Caddeleri su basarken bir vatandaş sele kapıldı.

Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu.

BİR KİŞİ SELE KAPILDI

Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı, talihsiz vatandaş hemen kurtarıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.

CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ

Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Sel nedeniyle 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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