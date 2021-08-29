Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı

Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldıANKARA Büyükşehir Belediyesinin Mamak ilçesinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 103 konutun temeli atıldı.

Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı

ANKARA Büyükşehir Belediyesinin Mamak ilçesinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 103 konutun temeli atıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "2 bin 376 konutun ve 31 adet ticari alanın temelini ise ihalesi kesinleşince hemen atacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak ilçesinde 'Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2021 Yılı Projeleri Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni' düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Mansur Yavaş, "Bugün burada 2 bin 103 konutun temelini atıyoruz. Canlı yayında 260 milyonluk dev kırımın yaşandığı şekilde ihale edilen 2 bin 376 konutun ve 31 adet ticari alanın ise ihalesi kesinleşince hemen temelini atacağız. Böylece onların 10 yılda yaptırdığı konut rakamını biz 2 senede, toplamda 4 bin 479 konut olarak kendi imkanlarımızla tamamlamayı hedefliyoruz. Geriye kalan konutların ise projelerini tamamlayıp, yine bu dönemde tamamlanması için çalışıyoruz" dedi.

'2,5 SENEDE 11 KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPILDI'Mansur Yavaş, belediyecilik anlayışlarının betonu değil insanı, gökdeleni değil güneşi öncelediğini vurgulayarak, "Bizim belediyecilik anlayışımız komşuluğu, mahalle kültürünü, birliği önceler. İşte bu misyonla biz, insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz. Halk, verdiği paranın nereye gittiğini görmek, acil sorunlarına acil çözümler üretilmesini istiyor. Halk, sabahlara kadar sosyal medyada milleti ayrıştıran, kendinden olmayan siyasi parti genel başkanlarına hakaret eden, kendinden olmayan görüşleri dışlayan, en çok oy veren bölgeye hizmet eden anlayıştan bıktı. Ankara'da 2,5 senede 11 köprülü kavşak yapıldı, bu sene 7 tane daha hizmete açılacak. Sadece 2021 yılında, şu ana kadar 1,5 milyon ton asfalt atarak yollarımızı yeniledik. 2 milyon ton daha atarak toplam 3,5 milyon ton asfaltı ve yeni yolları kentimize kazandıracağız" diye konuştu.'YÜZLERCE KÖYÜMÜZÜ AÇIKTAN AKAN LAĞIMDAN KURTARIYORUZ'Başkan Yavaş, 550 milyon liralık yatırımla İvedik-Polatlı içme suyu hattını, Mamak-Gölbaşı içme suyu hattını, Çubuk-Akyurt içme suyu hattını yaptıklarını belirterek, "Yüzlerce köyümüzü açıktan akan lağımdan kurtarıyoruz. Yüzlerce su deposu yapıyor, tarım alanlarına ücretsiz sulama boruları sağlıyoruz. Bugün Mamak'tayız, ilçe belediyesinin önünü ve Mamak caddelerini her yağışta su basıyor, sel görüntüleri meydana geliyordu. Bunu ortadan kaldırmak için Mamak Caddesi'nde Sağduyu Caddesi'nde, Dereboyu Caddesi'nde ve birçok caddede altyapıyı baştan aşağı yeniledik. Samsun Yolu'na da 3 adet köprülü kavşak yapımı için ihaleye çıktık, kesintisiz trafik sağlayacağız. Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezimizi ve Mamak'ta yeni kreşimizi de bu yıl tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. '3 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK'Yavaş, göreve geldikleri günden bugüne kadar 3 milyarı aşkın borç ödediklerini vurgulayarak, "3 milyar 200 milyon liralık da yatırım yaptık. Bugün temelini attığımız projemizi ise 2 milyar lira maliyetle gerçekleştiriyoruz. 1 milyar lira ise sosyal yardımlar bütçesi ayırarak vatandaşlarımızın yanında olduk, bu ekonomik koşullarda yanında olmaya da devam edeceğiz. Bunların tamamını ise bugüne kadar 1 lira bile kredi çekmeden gerçekleştirdik. Kul hakkından daha büyük endişe taşımıyoruz. Hep tekrar ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Kim neyi yakıştırırsa yakıştırsın, görev sürem bittiğinde benim başı dik ve alnı açık bir şekilde Kızılay'da korumasız ve halkla birlikte gezmek en büyük makamım olacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından partilerin genel başkanları ile beraber protokol üyeleri temel atma töreni için sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu burada Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Protokol üyeleri daha sonra hep beraber butona basarak 2 bin 103 konutun temelini attı.

Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı
Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı
Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı
Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı
Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı
Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı
Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı
Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı
Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu, site yöneticisi isyan etti: Kasten yaptılar
Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu, site yöneticisi isyan etti: Kasten yaptılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Mansur Yavaş Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Salih Uçan Burak Elmas Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 20:36:26. #1.16#

title