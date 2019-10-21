Ankara-lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü

Ankara-lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü

Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü.

21.10.2019 09:24
Ankara-lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü

Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü

Kaynak: DHA
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