Ankara-lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü
Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü.
21.10.2019 09:24
Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü
Kaynak: DHA
Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü
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