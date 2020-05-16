Ankara kuşuna "terör örgütü propagandası" davası
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Ankara kuşuna "terör örgütü propagandası" davası

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan "Ankara Kuşu" isimli kullanıcı Oktay Yaşar hakkında, "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açtı.

Ankara kuşuna
16.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:51
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan "Ankara Kuşu" isimli kullanıcı Oktay Yaşar hakkında, "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açtı. İddianamede Oktay Yaşar hakkında bu aşamada terör örgütü üyeliğinden dava açmaya yeterli delil elde edilmediği bildirildi.

Ankara Başsavcılığı, sosyal medyada "Ankara Kuşu" adlı hesabın sahibi Oktay Yaşar hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açtı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde şu aşamada terör örgütü üyeliği suçundan dava açmayı gerektirir delil elde edilemediği de bildirildi.

FETÖ ELEBAŞINI MAĞDUR GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

İddianamede Oktay Yaşar'ın bu paylaşımlarla FETÖ elebaşı Gülen'i mağdur göstermeye çalıştığı, eylemlerini de meşru göstermek amacı içeren beyanlar olduğu tespiti yapıldı. Şüpheli Oktay Yaşar'ın şu aşamada silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, terör örgütü propagandası yaptığının belirtildiği iddianamede "Birden farklı tarihte zincirleme olarak yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığının sabit olduğu, her ne kadar şüphelinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği görülse de terör Örgütü liderini mağdur göstermeye çalışan ve bu örgütü ile liderinin eylemlerini meşru göstermek amacı içeren propaganda konusu paylaşımları sebebiyle üzerine atılı suç ile ilgili olarak hakkında kamu davası açmaya yeter şüphenin oluştuğu anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede davaya konu olan, Oktay Yaşar'ın "oktayyasar" kullanıcı adıyla aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden 6 Nisan 2015 tarihinde "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", 7 Şubat 2015 tarihinde "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış", 3 Şubat 2015 tarihinde "Fetullah Gülen gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlar da yer aldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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