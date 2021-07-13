Ankara Kulübü Derneği üyeleri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Ankara kültürünün ve seymen geleneğinin yaşatılmasına öncülük eden Ankara Kulübü Derneğinin Genel Başkanı Metin Özaslan ve dernek üyelerini kabul etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Ankara kültürünün ve seymen geleneğinin yaşatılmasına öncülük eden Ankara Kulübü Derneğinin Genel Başkanı Metin Özaslan ve dernek üyelerini kabul etti.

Büyükelçi Doğan, Kırgızistan'ın tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen Uluslararası Folklor Yarışma Festivali için ülkeye gelen Özaslan ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, "Türk bayrağını seymenlerin elinde görmekten şeref duyuyorum. Seymen, yüreği pak Türk demektir. Sizlere ülkemizin bayrağını dalgalandırarak temsil ettiğiniz için ve Kırgızistan'a geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Özaslan da derneğin, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1932 yılında kurulduğunu söyledi.

Özaslan, Ankara'nın değerlerini, geleneklerini ve folklorunu yaşatan bir dernek olarak, Kırgızistan'a karşılıklı ilişkileri geliştirmek ve ortak etkinlikler düzenlemek için geldiklerini ifade etti.

???????Kabulün ardından Türk folklor ekibi büyükelçilik binası önünde performans sergiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur